Dl Rilancio: Confedilizia, estendere superbonus al 2022 e a seconde case -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mag - "Poi si dovrebbe cercare di evitare di introdurre vincoli", ha aggiunto il presidente di Confedilizia citando il caso del visto di conformita' e dell'attestazione di congruita' dell'intervento da parte del professionista. "Proponiamo - spiega Spaziani Testa - che possa essere posto un limite minimo di spesa per farlo scattare, di 5-10 mila euro per ciascun contribuente". "Per quanto riguarda l'attestazione di congruita', che rischia di creare ostacoli per le difficolta' dei professionisti, chiediamo di prevedere qualche forma di esimente per piccoli errori, piccoli scostamenti o colpa lieve".

Fro

(RADIOCOR) 29-05-20 13:44:27 (0376)PA,IMM,INF 5 NNNN