Dl ricostruzione: via libera dell'Aula del Senato, passa alla Camera

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 mar - Via libera al decreto legge in materia di ricostruzione. Hanno dichiarato la propria astensione i gruppi Avs, M5S e Pd; a favore oltre ai gruppi di maggioranza anche quelli di Aut e di Iv/Azione. Le misure riguardano diversi eventi calamitosi verificatisi in Italia, a partire da quelli sismici. Il Dl contiene in particolare misure per favorire la ricostruzione e la ripresa economica delle aree colpite dai terremoti del 2016 nel Centro-Italia e del 2009 in Abruzzo cosi' come il territorio delle Marche colpito dagli eventi alluvionali del 2022. Previsto anche un finanziamento di 10 milioni per il 2023 del Fondo regionale di protezione civile. Diverse le modifiche introdotte nel corso dell'esame in commissione Ambiente e nell'Aula del Senato, tra cui alcune misure per i Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017 e dagli eventi calamitosi del 2022. Deciso inoltre il rifinanziamento del fondo contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti, come nel caso della scuola di San Giuliano di Puglia, e il rifinanziamento e l'estensione al 2021 della autorizzazione di spesa relativa agli interventi di protezione civile per gli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Introdotta anche l'applicazione del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano di protezione civile nei Comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 12 marzo, passa ora all'esame della Camera.

