Dl ricostruzione: via libera del Senato, passa alla Camera -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 lug - Fra le modifiche introdotte in Commissione e confermate dall'Aula, c'e' una norma sulla nomina dei responsabili unici di progetto (Rup) nell'ambito della ricostruzione dopo il sisma del 2016 in Italia Centrale; un'altra modifica prevede per le case distrutte o danneggiate dal sisma dell'Aquila del 2009 l'incremento del contributo, in presenza di determinate condizioni. E' stata poi introdotta la proroga al 17 settembre 2025 dello stato di emergenza per i territori delle Marche colpiti da eventi meteorologici avversi nel 2022. Con un'ulteriore novita' introdotta in Commissione si prevede che l'ok alla realizzazione di grandi eventi sportivi internazionali per i quali ci sia una richiesta di contributo statale sopra i 5 milioni sia condizionato all'accoglimento del piano economico finanziario, comprensivo di cronoprogramma di realizzazione delle eventuali opere pubbliche da eseguire e della stima dei costi diretti e indiretti. In Aula inoltre sono stati approvati due emendamenti riformulati: il primo prevede un termine di tre mesi per la ricognizione dei rimborsi dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, da parte di Mef e Agenzia delle Entrate, anche attraverso la costituzione di un tavolo tecnico; il secondo riguarda gli interventi affidati al Commissario straordinario nell'area Flegrea.

