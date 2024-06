Dl ricostruzione: ok Consiglio ministri ad aiuti Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Misure urgenti per sicurezza G7 Brindisi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 giu - Via libera dal Consiglio dei ministri al Dl con nuove misure per la 'ricostruzione post-calamita', interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali'.

In particolare il provvedimento punta, si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi a seguito della seduta del Consiglio, a "realizzare alcune specifiche esigenze emerse in sede attuativa, correlate ad interventi di protezione civile e di ricostruzione post-calamita'".

Vengono pertanto riconosciuti "contributi ai soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati per effetto degli eventi alluvionali" che si sono verificati dal maggio 2023 nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Gli aiuti previsti potranno essere destinati, indica la nota, "al rimborso fino al 100% delle spese occorrenti per l'acquisto di aree (edificabili) alternative o di immobili immediatamente disponibili per destinazione residenziale o produttiva nello stesso comune del bene danneggiato". Vengono inoltre modificate le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata. In particolare viene disposto che "oltre che della propria struttura, il Commissario straordinario possa avvalersi di enti pubblici e organi statali per effettuare le verifiche sugli interventi per i quali siano stati concessi i contributi per la ricostruzione". Il Dl contempla anche le "infrastrutture ferroviarie nei piani speciali al fine di consentire al Commissario straordinario di fronteggiare al meglio le situazioni di dissesto idrogeologico", attraverso la sottoscrizione di una convenzione quadro con Rfi.

Il decreto legge concede inoltre una serie di assunzioni a tempo determinato negli Enti locali dei territori delle aree interessate alla ricostruzione, comprese quelle che disporra' l'Agenzia Italia Meteo.

Quanto al G7 al via questa settimana a Brindisi, il Dl finanzia l'aumento, fino di 1.500 delle forze di sicurezza dispiegate a sicurezza del Vertice, insieme al potenziamento della difesa aerea e marittima e dell'impegno dei Vigili del fuoco impegnati.

Bof-Fil

