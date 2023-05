Dl Ponte: via libera dell'Aula della Camera, passa al Senato -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mag - Durante l'esame in Commissione, e' stato inserito un ulteriore articolo che disciplina le procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del Ponte: viene previsto un 'cassetto virtuale' (uno spazio internet ad accesso riservato) per dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure e un 'fascicolo virtuale' (cioe' uno spazio internet ad accesso libero) per aumentare la pubblicita' e la trasparenza delle procedure e contenere le comunicazioni indirette. Stanziati 150mila euro per il 2024 per implementare i sistemi informatici di gestione degli espropri.

Il provvedimento prevede poi misure per consentire una rapida riattivazione della societa' e la ridefinizione dei rapporti contrattuali stipulati. Tra l'altro, su input delle commissioni Ambiente e Trasporti sono state introdotte disposizioni in merito ai progetti prioritari per l'adeguamento delle infrastrutture, al completamento dell'autostrada A19 Palermo-Catania, ad un piano integrato finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina, al monitoraggio antimafia della realizzazione dell'opera e ad un piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto per il quale sono stati stanziati complessivamente 7 milioni (un milione l'anno) per il periodo dal 2024 al 2030.

