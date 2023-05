Dl Ponte: tecnici Senato, necessari chiarimenti su nuovo meccanismo calcolo costi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mag - Altre richieste di chiarimento riguardano il "termine di novanta giorni per l'espressione della valutazione di impatto ambientale" per il quale "andrebbero fornite rassicurazioni sulla sostenibilita' di tale termine". Chiesti anche "ulteriori elementi di dettaglio" relativamente all'onere delle piattaforme informatiche previste per le procedure di esproprio "sia circa i dati posti alla base della stima degli oneri per l'anno 2024, sia circa gli eventuali oneri di gestione, manutenzione e adeguamento delle piattaforme negli anni successivi al 2024". Infine, sulla "adozione da parte delle regioni Sicilia e Calabria di un Piano integrato condiviso finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina, pur se la norma prevede che a tale compito si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, appare utile che siano forniti maggiori elementi di dettaglio al fine di valutare la sostenibilita' della misura a valere sulle proprie risorse di bilancio, in particolare, per quanto riguarda la finalita' di assicurare adeguati livelli di servizio per effetto dei disagi connessi alla realizzazione dell'opera". Discorso analogo sulla necessita' da parte dell'Autorita' di sistema portuale di individuare i "progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture e avviare un percorso di rifunzionalizzazione" e le risorse disponibili a legislazione vigente: "andrebbe fornito un quadro di tali risorse da comparare con i costi delle opere di adeguamento necessarie".

nep

(RADIOCOR) 23-05-23 14:48:49 (0411)PA,INF 5 NNNN