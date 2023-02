Dl Pnrr: Zangrillo, semplificazioni per accelerare investimenti e cantieri

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 feb - Snellire le procedure per accelerare gli investimenti e i cantieri e dare piena attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Sono queste le direttrici di intervento che vedono la pubblica amministrazione intervenire in materie di fondamentale importanza per lo sviluppo del Paese quali ambiente, energia, edilizia scolastica e infrastrutture.

Con l'approvazione del decreto-legge per l'attuazione del PNRR, oggi in Consiglio dei ministri, il Governo avvia in anticipo rispetto ai target e alle scadenze fissate dallo stesso Piano una prima tranche di circa cinquanta semplificazioni. Un pacchetto di misure in settori strategici a vantaggio di imprese, operatori del settore e cittadini per lo sviluppo del nostro Paese.

'Il nostro compito e' rendere la Pubblica amministrazione all'altezza delle sfide del nostro Paese ed e' solo attraverso un sistema snello, efficiente, e capace di governare i processi che potremo raggiungere gli obiettivi che cittadini e imprese ci chiedono - commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo -. Il provvedimento approvato oggi in Consiglio dei Ministri va verso questa direzione: semplificare le procedure, efficientare la macchina amministrativa e imprimere un'accelerazione al processo produttivo italiano. Un lavoro sinergico tra amministrazioni competenti, stakeholder di riferimento, rappresentati degli enti territoriali e Regioni che ci ha permesso di intervenire in maniera puntuale ed efficace in settori strategici non solo al raggiungimento degli obiettivi del Piano, ma alla ripartenza del sistema Paese. Sono particolarmente soddisfatto perche' con queste prime procedure acceleriamo gli obiettivi e le scadenze del PNRR. Un percorso le cui tappe ci porteranno alla semplificazione di 600 procedure entro il 2026, 200 entro il 2024 che intendo anticipare per andare incontro alle esigenze di cittadini e imprese. Essere riusciti gia' nei primi due mesi del 2023 a realizzare un quarto dell'obiettivo e' la strada e l'impegno che questo governo vuole restituire alla fiducia degli italiani', conclude Zangrillo.

