Dl Pnrr: Zangrillo, semplificazioni per accelerare investimenti e cantieri -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 feb - Il decreto prevede interventi in materia di: - Appalti e contratti: Velocizzazione dei tempi in materia di appalti e contratti nei settori infrastrutturali o edilizi previsti dal PNRR attraverso l'uso della conferenza dei servizi in modalita' semplificata e, quindi, in via telematica per l'invio di documenti, comunicazioni, pareri, istanze. Il dimezzamento dei tempi, da 30 a 60 giorni per le determinazioni degli enti in conferenza di servizi eccetto quelle paesaggistico territoriali, ambientali, culturali e tutela della salute i cui tempi sono fissati in 45 giorni.

- Telecomunicazioni: digitalizzazione della procedura per l'istallazione di apparati tecnologici 4G. Semplificazione della procedura, eliminando l'autorizzazione preventiva, per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche.

- Edilizia scolastica: potenziamento delle misure per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica aumentando i poteri di sindaci, presidenti delle province e citta' metropolitane al pari dei commissari straordinari.

Innalzamento delle soglie di affidamento diretto da 139 a 215 mila euro.

- Ambiente ed energia: Velocizzazione e snellimento delle procedure per l'installazione di sistemi fotovoltaici anche per le zone con vincolo paesaggistico anche attraverso l'utilizzo del silenzio assenso decorsi 45 giorni dalla richiesta. Semplificazione delle procedure di impatto ambientale per la promozione dell'idrogeno verde e rinnovabile.

- Trasporti: Semplificazioni procedurali per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie e opere pubbliche di particolare complessita'.

- Beni culturali: Riduzione dei tempi, da 120 a 90 giorni, per la conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale. Decade la preventiva autorizzazione alla soprintendenza per la manutenzione ordinaria di opere di proprieta' o destinazione d'uso pubblica.

com-red

(RADIOCOR) 16-02-23 20:01:01 (0664)PA,INF,FONUE 5 NNNN