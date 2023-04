Dl Pnrr: sprint in commissione Bilancio Senato, domani voto emendamenti Governo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - Si e' sbloccato il voto in commissione Bilancio sugli emendamenti al Dl sulla governance del Pnrr. Questo pomeriggio le votazioni si sono concentrate sugli emendamenti parlamentari ed e' arrivato il disco verde, viene riferito, a tutti gli emendamenti riformulati dal Governo. Tra questi, riferisce il relatore Matteo Gelmetti (FdI) quello che punta ad istituire un registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale presso il Crea. Cosi' come quello che consnete di 'girare' come bonus bollette alle famiglie in condizioni economiche svantaggiate o che presentino gravi condizioni di salute i rimborsi Ue riconosciuti per il caro-energia.

Mentre la senatrice Silvia Fregolent (Az/Iv) riferisce dell'ok all'emendamento che "sblocca definitivamente gli impianti di biometano e biocarburante bloccati per anni".

Sono state rinviate a domani, a partire dalle 10, le votazioni sugli emendamenti presentati dal Governo e relativi sub-emendamenti e di ulteriori riformulazioni che dovrebbero arrivare dall'Esecutivo. L'obiettivo e' di concludere l'esame del provvedimento domani.

nep

(RADIOCOR) 04-04-23 19:14:17 (0585)PA 5 NNNN