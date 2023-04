Dl Pnrr: Romeo (Lega), fatica a spendere parte soldi, bene riorientare risorse

A meno che non si voglia che poi a comandare Italia sia Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 apr - "Sapevamo gia' che c'era questa parte di soldi che probabilmente avremmo fatto fatica a spendere. Qual e' allora il ragionamento del Governo? Quello di comprendere, alla luce anche del fatto che da quando questo piano e' stato disegnato, sono mutate le condizioni generali (la guerra, i costi energetici e delle materie prime) ed e' cambiato il mondo, se sia possibile spostare delle risorse da opere che sappiamo non riusciremo mai a realizzare, senza prenderci in giro, ad opere invece certe, che abbiamo ragionevole modo di pensare che sicuramente andranno a buon fine e genereranno prodotto interno lordo che ci servira' per poter poi pagare gli interessi della maggior parte dei prestiti. A questo punto, questa e' la strada che il Governo deve giustamente mettere in campo". Cosi' il presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, intervenendo nell'Aula del Senato sul Dl Pnrr. Romeo valuta positivamente la proposta di Calenda di "spostare delle risorse sugli investimenti dell'Industria 4.0. Questa e' un'idea intelligente: non e' che dobbiamo dire che non va bene solo perche' la proposta arriva dalla minoranza". A sua volta, "il ministro Fitto ha detto che si potrebbe anche cercare di spostarli sui fondi di coesione, in modo da avere un tempo piu' lungo e magari riuscire ragionevolmente ad avviare determinate opere. Questa dovrebbe essere la discussione che dovrebbe animare tutti noi in maniera costruttiva e seria". Per quanto riguarda la posizione espressa dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, :"siamo d'accordo tutti - ha aggiunto Romeo - che quello che non ci possiamo permettere e' pagare gli interessi su mutui accesi per opere che non realizzeremo mai? Su questo siamo d'accordo tutti quanti? Sarebbe una follia". Romeo ha infine rimarcato che "c'e' anche un'altra corrente di pensiero che sostiene che in questo Paese c'e' qualcuno, qualche forza politica (mi auguro che non sia vero e che venga raccontato tanto per dire) che quasi spera che ci indebitiamo sempre di piu' con l'Europa, cosicche' a comandare l'Italia saranno le istituzioni europee e non invece un Governo legittimamente votato dagli italiani".

