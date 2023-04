Dl Pnrr: ok Camera a fiducia con 196 si', domani il via libera definitivo -3

Misure per mitigare il caro-materie prime (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma,19 apr-Sul versante delle opere pubbliche si punta, tra l'altro, a potenziare le risorse assegnate per venire incontro al caro-materie prime con la pre-assegnazione di un 20% ulteriore di risorse per le opere avviate tra il primo gennaio e il 17 maggio 2022; inoltre si accelera l'accesso alle anticipazioni di liquidita', consentendo alle imprese di poter emettere fattura per i lavori riportati in 'Sal' anche in assenza del relativo certificato di pagamento; viene previsto un commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino; si prorogano di 24 mesi i termini relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni e autorizzazioni per la realizzazione delle reti a banda ultra larga fissa e mobile.

Misure ulteriori riguardano, tra le altre, il Giubileo 2025; lo Spid (con risorse per 40 milioni ai gestori); un rafforzamento della cooperazione tra ministero delle Imprese e Agenzia delle Entrate sul controllo dei crediti relativi agli incentivi di Transizione 4.0. Inoltre e' stata estesa la platea dei 'pensionati' della Pa che potranno ricoprire incarichi retribuiti di vertice presso enti e istituti. Le azioni ordinarie di Arexpo Spa della Regione Lombardia saranno convertite in azioni speciali privilegiate ed e' stato approvato un emendamento che rafforza la candidatura dell'Italia per ospitare la infrastruttura 'Einstein Telescope'.

Il provvedimento dispone poi il finanziamento di 41 milioni, nel 2025-2027, alla Regione Toscana per la riqualificazione e riconversione del polo industriale di Piombino, nonche' la estensione a Portovesme Srl delle agevolazioni gia' previste per Sidealloys Italia Spa per le imprese energivore.

Potra' infine essere stabilizzato il personale di Regioni e Comuni che siano stati impiegati a tempo determinato per almeno 24 mesi nell'ambito di progetti europei (una misura che interessa soprattutto le aree del Mezzogiorno). Inoltre potranno essere spostate risorse dal Pnrr al Pnc in caso di programmi co-finanziati.

