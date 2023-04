Dl Pnrr: maggioranza-Governo al lavoro su riformulati, tra cui risorse Piombino

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 apr - Governo e maggioranza al lavoro, in Senato, sugli emendamenti 'segnalati' dai gruppi e riformulati dai Ministeri al Dl Pnrr, in vista dell'avvio delle votazioni domani in commissione Bilancio. Tra i riformulati anche due emendamenti (uno a prima firma Beatrice Lorenzin, Pd, e uno a prima firma Guido Quintino Liris, FdI) con risorse per la riqualificazione e riconversione del polo industriale di Piombino. Rispetto alle proposte, slitta in avanti la tempistica del finanziamento alla regione Toscana: si prevedono 5 milioni nel 2025, 20 milioni nel 2026 e 16 milioni nel 2027. I fondi saranno assegnati con delibera Cipess, con la quale, tra le altre cose, si "aggiornera' il cronoprogramma di spesa e le modalita' per assicurare l'attuazione degli interventi".

nep

(RADIOCOR) 03-04-23 16:59:12 (0470)PA,FONUE 5 NNNN