Dl Pnrr: al via esame nell'Aula, voto finale del Senato atteso domani -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 apr - Da fonti di maggioranza si riferisce che su una manciata di emendamenti e' atteso parere favorevole da parte del Governo. In particolare, sarebbe stato sciolto in senso positivo il nodo su un emendamento a firma Claudio Lotito (FI) sull'adeguamento sismico di alcune strutture della diga di Ripaspaccata in agro in Molise: e' stata confermata la presenza della copertura (circa 7 milioni per il 2023, 2024 e 2025) e il disco verde sarebbe arrivato anche nel merito.

