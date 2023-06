Dl Pnrr: 'travasato' alla Camera in Dl enti pubblici tranne norma rigassificatori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 giu - "Le norme relative allo sblocco dei finanziamenti per gli alloggi universitari, alla parita' di genere negli appalti, ai bilanci delle aziende sanitarie della Calabria e di altri enti territoriali, ai contributi Covid a strutture sanitarie private", contenute nel Dl Pnrr, "sono state trasformate in un emendamento del Governo, cosi' da favorirne una piu' rapida conversione. L'emendamento e' stato presentato al decreto numero 51/2023 che e' gia' in discussione nelle Commissioni prima e quinta della Camera', il cosiddetto Dl enti pubblici. Ne da' notizia il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che richiama quanto "preannunciato nel corso della capigruppo della Camera del 30 maggio". Nel 'travaso' non e' ricompreso l'articolo 3 del decreto legge in materia di rigassificatori che continua quindi l'iter parlamentare come decreto legge a se stante.

