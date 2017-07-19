Dl piano casa: Valducci (Invimit Sgr), siamo al lavoro per bando entro settembre -2

'Dare nuova vita a immobili rimasti ai margini e' possibile' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 mag - 'Oggi Invimit - ha ricordato Valducci - gestisce 18 fondi immobiliari, tra fondi dei fondi e fondi di gestione diretta, con circa 350 immobili, per un valore complessivo di circa 2,5 miliardi di euro. Un patrimonio che arriva spesso da istituzioni pubbliche, Enti locali, enti previdenziali e amministrazioni, e che puo' diventare una leva importante per la rigenerazione urbana. Dopo che la Sgr e' stata individuata come soggetto attuatore del secondo pilastro del Dl Piano casa, questa missione assume un significato ancora piu' rilevante.

L'obiettivo e' trasformare immobili non utilizzati in nuove opportunita' per le citta', mettendo a disposizione abitazioni con canoni sostenibili: al massimo un terzo dello stipendio di chi ci va ad abitare". Per il presidente di Invimit Sgr "e' un obiettivo ambizioso, soprattutto nelle citta' dove la pressione abitativa e' piu' forte per turismo, presenza universitaria e costo della vita. Ma quella che per anni e' stata considerata un'emergenza e' ormai diventata una crisi sistemica. Per questo il lavoro della Sgr guarda a una prospettiva concreta: recuperare immobili abbandonati e restituirli a una funzione sociale, pubblica o collettiva.

'Silver house', studentati, social housing, nuove sedi della pubblica amministrazione, spazi per la ricerca, l'innovazione e i servizi". Valducci ha concluso facendo rilevare: "Nel solo ultimo anno, su 31 immobili immessi sul mercato dopo anni in cui non trovavano uno sbocco, 24 hanno trovato una destinazione o un riutilizzo futuro. Significa che e' possibile dare nuova vita a luoghi rimasti per troppo tempo ai margini, trasformandoli da elementi di degrado a infrastrutture utili per le comunita'".

Bof.

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