Dl Piano casa: Foti, 100mila alloggi in 10 anni

Da riprogrammazione coesione circa 3,8 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 lug - 'Il Governo Meloni ha reso concreto il diritto alla casa, trasformando gli impegni in risultati dopo anni in cui il disagio abitativo e' stato evocato dalle opposizioni senza interventi strutturali adeguati. Con l'approvazione definitiva del Piano Casa, interveniamo in modo organico sulle criticita' del mercato immobiliare, con l'obiettivo chiaro di realizzare circa 100mila alloggi nell'arco di dieci anni con un investimento di 10 miliardi di euro, di cui 3,8 dalla riprogrammazione dei fondi di Coesione. E' una scelta politica precisa: mettere al centro i risultati e la concretezza, non gli annunci. Particolare attenzione viene riservata alle situazioni di maggiore fragilita' sociale e a quei lavoratori che non possono accedere all'edilizia residenziale pubblica e, pur avendo un'occupazione, non riescono ad accendere un mutuo. Affinche' il diritto alla casa smetta di essere uno slogan e diventi finalmente una realta' garantita'. Cosi' in una nota il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 01-07-26 16:40:34 (0574)GOV,PA,IMM,INF 5 NNNN