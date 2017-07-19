Dl Pa: terremoto, fondi per famiglie ed edifici danneggiati in Campania (bozza)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ago - Arrivano i primi contributi per i danni provocati dagli eventi sismici del 31 luglio e del 1 agosto. Li prevede la bozza del Dl Pa all'esame del Consiglio dei ministri. La Regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, puo' assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilita'. I contributi variano tra 400 e 900 euro in base alla composizione del nucleo famigliare. Inoltre al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, e' istituito un fondo nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia e delle finanze. Il valore, nella bozza del Dl Pa, non e' pero' al momento quantificato.

ler.

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