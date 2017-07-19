Dl Pa: Anci, bene superamento vincoli sul personale, ora completare il percorso

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 set - 'Accogliamo positivamente il recepimento nel decreto PA di importanti misure piu' volte sollecitate dall'Anci, a partire all'abrogazione del tetto storico della spesa di personale per le assunzioni a tempo indeterminato e alla possibilita' di assicurare la prosecuzione degli investimenti relativi alle cosiddette piccole e medie opere. Tuttavia e' necessario completare il percorso, intervenendo sulle criticita' ancora aperte'. Lo ha detto Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, intervenendo in audizione presso le Commissioni Bilancio e Ambiente della Camera sul decreto Pa. Tra le richieste di intervento, Fioravanti ha indicato le disposizioni sul dissesto finanziario; sulle maggiori risorse previste per compensare il definanziamento di parte delle misure Pnrr in materia di inclusione sociale, Housing First e servizi destinati alle persone con disabilita'; sul termine per il riconoscimento delle spese di somma urgenza, sugli incarichi dirigenziali ex articolo 110 del Tuel, sul trattamento economico accessorio, sull'utilizzo delle economie del Fondo piccoli Comuni, sui servizi di tesoreria comunale, sulle Unioni di Comuni e sull'imposta di soggiorno.

com-Dca.

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