Dl omnibus: via libera Senato con ok a fiducia, va alla Camera -5

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 ott - Dalla maggioranza sono arrivate e state approvate, in particolare, due proposte. La prima (a firma Fausto Orsomarso, FdI, Massimo Garavaglia, Lega, Dario Damiani, FI) prevede la possibilita' per chi aderisce al concordato preventivo biennale di usufruire di un ravvedimento 'speciale' per le annualita' 2018-2022. Una misura che vale anche ai fini Irap. Con una riformulazione presentata poco prima del voto domenica scorsa nelle Commissioni e' stata 'assicurata' una copertura di circa 987 milioni nel periodo 2025-2029: in parte derivanti dalle stesse misure (quasi 145 milioni nel periodo 2025-2027) e per la restante parte, quasi 843 milioni, attinte dal fondo per l'attuazione della delega fiscale. Una copertura "puramente formale" assicura Garavaglia, affermando che la norma portera' gettito; di diverso avviso Daniele Manca (Pd) che rimarca che 'e' incredibile come venga usato quasi un miliardo per favorire gli evasori fiscali, sottraendo risorse per aiutare famiglie e imprese'.

La seconda proposta e' articolata in due emendamenti a firma dei senatori Dario Damiani (FI), Guido Quintino Liris e Antonella Zedda (FdI), inizialmente dichiarati improponibili e poi riammessi e riformulati, e punta ad una stretta sulla pirateria tv. Il primo prevede che nel perimetro dei soggetti interessati dalla eventuale sospensione dell'Agcom vengono ricompresi, oltre ai prestatori di servizi di accesso alla rete, i "fornitori di servizi di Vpn e quelli di Dns pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati". Mentre il secondo obbliga i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione a segnalare "immediatamente" all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria le condotte penalmente rilevanti di cui siano venuti a conoscenza e ad avere un 'punto di contatto' per le comunicazioni: l'omissione della segnalazione e della comunicazione sono "puniti con la reclusione fino ad un anno".

