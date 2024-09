Dl omnibus: ok emendamento relatori, potenziati poteri Commissario rifiuti Sicilia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 set - Un "allineamento" dei poteri del commissario straordinario per i rifiuti in Sicilia a quelli attribuiti ad analoghi commissari straordinari, in primis quello per la gestione dei rifiuti a Roma. Lo prevede un emendamento presentato dai relatori, Giorgio Salvitti (FdI) e Claudio Lotito (FI) al Dl omnibus e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato.

L'obiettivo e' di assicurare la celerita' agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti e di affrontare la situazione di emergenza idrica. Nello specifico, si toglie il riferimento esplicito al ricorso a procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, tra cui potrebbero rientrare i termovalorizzatori e si elimina il riferimento al rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici per le ordinanze del Commissario. Resta il riferimento alle altre disposizioni di 'tutela': codice delle leggi antimafia, codice dei beni culturali e del paesaggio nonche' i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, tra cui le soglie oltre le quali scatta comunque l'obbligo di gara.

