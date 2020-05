Dl Olimpiadi: via libera definitivo dell'Aula del Senato all'unanimita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mag - Per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, il testo prevede la istituzione, presso il Coni, del Consiglio Olimpico congiunto, con funzioni di indirizzo generale sul programma di realizzazione dei Giochi. Si prevede inoltre il riconoscimento della Fondazione Milano-Cortina 2026, gia' costituita tra Coni, Cip, Regioni Lombardia e Veneto, Comuni di Milano e Cortina e operante in regime di diritto privato, quale Comitato organizzatore. Il provvedimento introduce anche la costituzione della societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, partecipata dai ministeri dell'Economia, delle infrastrutture, dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, cui e' affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento dei Giochi, agendo come centrale di committenza e stazione appaltante, in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore. La societa', di cui si disciplina la governance, ha durata fino al 31 dicembre 2026. Possono inoltre essere nominati uno o piu' commissari straordinari ed e' prevista una garanzia dello Stato al Cio, fino ad un ammontare massimo di circa 58 milioni, per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dallo stesso Cio a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato; previste anche una serie di agevolazioni fiscali.

nep

(RADIOCOR) 06-05-20 14:18:17 (0423)PA 5 NNNN