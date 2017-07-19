Dl Niscemi: al via esame nell'Aula del Senato per voto entro oggi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - E' in corso la discussione generale nell'Aula del Senato sul Dl che reca interventi per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonche' ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

Il provvedimento approda in Aula nel testo gia' approvato dalla Camera dato che la commissione Ambiente non ne ha concluso l'esame.

Il voto finale dell'Assemblea sul decreto legge, che deve essere convertito in legge entro il 28 aprile, e' previsto entro oggi.

nep.

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