Dl ministeri: ok definitivo Camera a riordino competenze Beni culturali e Esteri -2

A Farnesina anche Convenzione su proibizione armi chimiche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 nov - Il provvedimento favorisce inoltre, anche a seguito delle correzioni introdotte in prima lettura, l'ampliamento dell'organico del ministero dei Beni culturali e puntualizza che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla fruizione delle strutture stesse. Quanto al trasferimento delle competenze dallo Sviluppo economico agli esteri e' stato chiarito che rientrano tra queste anche quelle relative alla Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche e per le esportazioni di materiali a duplice uso civile e militare. Viene inoltre spostata alla Farnesina la competenza dell'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero. Mentre resta confermata al ministero di Via Veneto la competenza quale amministrazione vigilante sulle Camere di commercio all'estero. Sempre nel passaggio a Palazzo Madama sono stati specificati i compiti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

Risultano inoltre rimodulate risorse destinate alle forze di polizia.

Bof

(RADIOCOR) 18-11-19 18:01:02 (0501)FOOD,PA,INF 5 NNNN