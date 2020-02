Dl milleproroghe: verso ok Camera con ruolo Anas in revoche e nuovo stop trivelle -3

Rifinanziato sostegno al reddito ex Ilva e aree di crisi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 feb - Attraverso il decreto legge il Governo e' intervenuto, nel passaggio a Montecitorio, su una serie di crisi industriali tuttora in atto. Sono stati cosi' rifinanziati, tra gli altri, il sostegno al reddito per i lavoratori della ex Ilva (19 milioni i fondi stanziati per il 2020) e quelli dei call center (20 milioni per quest'anno). Risultano inoltre prorogati per un anno gli interventi di cigs per gli addetti delle imprese che si trovano in Campania, Veneto e Liguria

Tra le misure dedicate al mondo del lavoro figurano anche la riapertura dei termini per la stabilizzazione di precari della Pubblica amministrazione che avranno tempo fino a fine dicembre 2020 per maturare tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto che gli permetteranno di accedere all'assunzione a tempo indeterminato. Sono stati inoltre stanziati altri tre milioni per la stabilizzazione dei precari Anpal servizi.

Bof

