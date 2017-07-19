Dl milleproroghe: venerdi' richiesta di fiducia alla Camera, lunedi' 23 il voto

Testo da inviare al Senato, scade il primo marzo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 feb - Il Dl milleproroghe arrivera' nell'Aula di Montecitorio per l'avvio della discussione generale, venerdi' prossimo 20 febbraio alle 13 e alle 14,30 della stessa giornata verra' posta la questione di fiducia per la sua approvazione in prima lettura. Il voto si terra' il lunedi' successivo dalle 14 (con le relative dichiarazioni dalle 12,20) e al termine l'Assemblea procedera' al seguito dell'esame del decreto legge, con la discussone degli ordini del giorno al testo e il voto finale. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio (rivedendo cosi' il precedente calendario dei lavori che prevedeva il voto di fiducia per giovedi' 19). Il testo dovra' poi essere inviato al Senato (va convertito in legge entro il primo marzo).

Il provvedimento e' in discussione nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera dove e' atteso entro oggi un pacchetto di circa cinque emendamenti da parte dei relatori.

