Dl milleproroghe: Salvini, tetto contante fermo a duemila euro e' nostra vittoria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 feb - 'Si potra' ancora usare il contante per pagamenti fino a 2mila euro, anziche' scendere a mille. E' una vittoria della Lega e del centrodestra: guardiamo a esempi europei come la Germania. A Berlino non hanno limiti e vantano un'evasione inferiore a quella italiana'. Il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta cosi', in una nota, il voto delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio riunite della Camera su un emendamento del partito al Dl milleproroghe.

