Dl milleproroghe: Rizzetto (FdI), bene mobilita' aree crisi complessa anche in 2026

Si rischiava penalizzazione 10mila lavoratori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 feb - 'Esprimo soddisfazione per l'emendamento al decreto Milleproroghe che interviene con responsabilita' per prorogare anche per il 2026 il trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa'. Lo dichiara in una nota Walter Rizzetto (FdI), presidente della commissione Lavoro della Camera, in merito alla proposta di modifica depositato dai relatori nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

'La misura assicura continuita' economica ai lavoratori - spiega - e consente di accompagnare le imprese nei percorsi di riorganizzazione o, nei casi piu' difficili, di cessazione dell'attivita', senza scaricare i costi sociali sulle famiglie. Si colma cosi' una lacuna che rischiava di penalizzare 10.000 lavoratori su scala nazionale, assicurando stabilita' e tutele in territori gia' segnati da profonde difficolta' produttive. Un segnale chiaro di attenzione verso le aree piu' fragili e un impegno concreto, da parte di governo e maggioranza, a difesa dell'occupazione e della coesione sociale'.

Bof.

