Dl milleproroghe: Pd, accantonato emendamento tassa mini pacchi, Governo la ritiri

Passo avanti per fermare effetti assurdo balzello nazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 feb -'L'accantonamento del nostro emendamento contro l'assurdo balzello nazionale di 2 euro sui pacchi nel decreto Milleproroghe e' una buona notizia per le imprese italiane, per il mondo della logistica e per milioni di consumatrici e consumatori. Dopo tanti annunci finalmente un passo avanti in sede istituzionale per fermare gli effetti negativi di una misura sbagliata e dannosa, che avevamo denunciato con forza sin dall'inizio'.

Lo evidenziano i deputati Pd Silvia Roggiani e Andrea Casu, commentando i lavori sul Dl delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera.

'I dati - aggiungono - parlano chiaro: a Malpensa l'import e' crollato da una media di 5.700.000 kg di dicembre ai 2.500.000 kg di gennaio. Mentre l'Europa sta lavorando a un prelievo di circa tre euro per rafforzare il commercio interno e tutelare il mercato unico, il Governo Meloni ha scelto di introdurre la fallimentare via di un vero e proprio auto-dazio, che colpisce solo le nostre imprese nazionali, deviando i traffici verso altre destinazioni europee. Ora il Governo ritiri definitivamente una tassa in piu' che sta penalizzando l'Italia proprio nei settori in cui deve correre, non frenare. Continueremo a batterci perche' si sostengano innovazione, competitivita' e diritti dei consumatori e lavoratori, non perche' si creino nuovi ostacoli alla crescita'.

