Dl milleproroghe: ok fiducia Camera, voto finale in serata poi invio a Senato -4

Scudo penale per medici,erariale per amministratori pubblici (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma,19 feb- Varra', poi, anche per tutto il 2024 il cosiddetto 'scudo penale' per i medici introdotto nel corso dell'emergenza Covid. Un intervento votato nel corso dell'iter parlamentare tenendo conto, e' scritto nel provvedimento, 'delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entita' delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonche' del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato".

Il 'pacchetto sanita'' del Milleproroghe prevede, tra le altre misure adottate, la possibilita' per i medici di restare in servizio fino a 72 anni e l'esonero, fino a fine anno, dell'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (mentre risultano nuovamente sospese le multe ai 'no vax').

E per quanto riguarda, infine, la Pa, viene esteso di sei mesi, fino a fine 2024, lo 'scudo erariale' per gli amministratori pubblici. Una misura, altrimenti in scadenza a fine giugno, che limita la responsabilita' erariale degli amministratori ai casi di colpa grava e che ha recentemente suscitato la perplessita' della Corte dei conti.

