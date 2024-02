Dl milleproroghe: ok fiducia Camera, voto finale in serata poi invio a Senato -3

Ancora un anno per bonus quotazione Pmi. Assemblee online (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma,19 feb- Tra i prolungamenti delle scadenze hanno trovato spazio le conferme per quest'anno, sempre a seguito di emendamenti approvati dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio, del credito d'imposta al 50%, fino ad un importo massimo di 500mila euro, per i costi di consulenza sostenuti dalla pmi che sono ammesse alla quotazione.

Potranno inoltre continuare a svolgersi in modalita' telematica, ma in questo caso fino al 30 aprile, le assemblee di societa' ed enti. Viene cosi' ribadita una opportunita' messa in campo durante l'emergenza Covid.

Mentre, 'allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Pniec e dal Pnrr nell'ambito della riduzione delle emissione della fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, la scadenza dell'attuale organo di amministrazione" del Gse "e' allineata a quella degli organi di amministrazione delle altre societa' del gruppo in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Slitta quindi al 30 giugno l'obbligo di stipula di polizze assicurative per la responsabilita' civile sui veicoli situati in aree private.

Il Dl milleproroghe da' quindi un'ulteriore opportunita' ai giovani under 36 per l'acquisto della prima casa. La relativa garanzia verra' assicurata anche a chi ha sottoscritto il contratto preliminare di acquisto della prima casa entro il 31 dicembre 2023, a condizione che si arrivi al rogito entro quest'anno (sono inoltre concesse compensazione delle imposte corrisposte in eccesso per quei contratti definitivi stipulato finora nel 2024).

Slitta infine di due anni la riduzione dei contributi erogati a sostegno dell'editoria.

