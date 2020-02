Dl milleproroghe: ok emendamento Governo che conferma sostegno reddito ex Ilva

Nel pacchetto anche lavoratori call center e aree crisi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 feb - Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato l'emendamento del Governo al Dl milleproroghe che interviene su una serie di crisi industriali tuttora in atto. Il pacchetto di misure votate conferma, tra l'altro, il sostegno al reddito per i lavoratori della ex Ilva (19 milioni i fondi stanziati per il 2020) e dei call center (20 milioni per quest'anno). Risultano prorogati per un anno anche gli interventi di Cigs per gli addetti delle imprese che si trovano in Campania, Veneto e Liguria.

