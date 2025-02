Dl milleproroghe: ok definitivo Camera, tra misure riammissione rottamazione quater -3

Sospensione 24 mesi procedure revoca confidi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 feb - Sempre a seguito di una modifica introdotta durante l'esame parlamentare, la nuova norma differisce al gennaio 2026 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per assicurare lo svolgimento da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical delle proprie attivita'. Mentre viene esteso anche al 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Dal Senato arriva anche la rimozione delle sanzioni a carico di chi ha rifiutato la vaccinazione anti-Covid (una misura da cui, peraltro, ha preso le distanze, all'interno della stessa maggioranza, Forza Italia).

Un'altra modifica incrementa di 100 milioni di euro il limite massimo complessivo di finanziamenti a titolo oneroso concedibili da parte del ministero dell'Economia alle societa', ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, che gestiscono gli impianti siderurgici di Ilva, al fine di supportarne le indifferibili e urgenti esigenze di continuita' produttiva e aziendale, indispensabile per preservarne la funzionalita', e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei relativi luoghi di lavoro.

Tra i diversi slittamenti di termini previsti dal decreto legge al momento della sua emanazione hanno trovato spazio anche proroghe assunzionali per la Pa, insieme alla conferma dei crediti di imposta al comparto turistico e al sostegno ai profughi dell'Ucraina. Oltre, in particolare alla sospensione, per 24 mesi, del procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei confidi nell'albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 del Tub, conseguente al venir medo dei requisiti dimensionali (qualora il volume di attivita' finanziaria risulti inferiore a 150 milioni di euro). A tal fine, il confidi interessato deve comunicare alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo che conduce al rispetto del requisito del volume di attivita' finanziaria.

Bof

(RADIOCOR) 20-02-25 11:15:49 (0298)ENE,SAN,FOOD,GOV,PA 5 NNNN