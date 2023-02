Dl milleproroghe: ok Commissioni fondi e proroga per smart working fragili Pa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 feb - Proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 della possibilita' per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati della possibilita' di lavorare in smart working, essendo adibiti ad altre mansioni e a retribuzione piena. La misura aveva bisogno di coperture, in particolare per i dipendenti della Pa che sono stati reperiti oggi dal Governo: 16 milioni.

L'emendamento al Dl milleproroghe presentato dai relatori e che raccoglie proposte sia di maggioranza che di opposizione e' stato approvato all'unanimita', come riferisce il presidente della commissione Affari Costituzionali e relatore sul provvedimento, Alberto Balboni (FdI). In sostanza la questione riguarda i lavoratori fragili che, per poter fruire del lavoro agile, devono essere adibiti ad altre mansioni e 'sostituiti' (come gli infermieri).

