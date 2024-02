Dl milleproroghe: ok Aula Senato a fiducia, via libera definitivo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 feb - Lo slittamento dei termini previsto dal tradizionale provvedimento di fine anno dispone un'ampia gamma di scadenze che riguardano, tra le altre, le amministrazioni locali (tra queste anche la gestione straordinaria del debito di Roma Capitale), il comparto sicurezza, i lavoratori socialmente utili, e i settori dell'istruzione, dello spettacolo e dello sport.

Il pacchetto fiscale, introdotto in Parlamento, prevede in particolare che i contribuenti potranno ricorrere allo strumento del 'ravvedimento operoso speciale' per le violazioni commesse in sede di autoliquidazione delle imposte relative all'anno d'imposta 2022. Viene pertanto richiesto il versamento di quanto dovuto o in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024, o attraverso quattro rate di pari importo (a partire da fine marzo) con scadenze al 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024. In questo caso scatteranno interessi annui del 2 per cento. Riapre anche lo sportello per il versamento della prima e seconda rata della 'rottamazione quater' delle cartelle esattoriali. I contribuenti che hanno saltato le scadenze del 31 ottobre e 30 novembre 2023 potranno approfittare di un nuovo 'appello' fissato per il prossimo 15 marzo (mentre anche la scadenza prevista per il versamento della terza rata, inizialmente fissata al 28 febbraio, slitta al 15 marzo). Misure analoghe sono previste per i contribuenti dell'Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche danneggiati dall'alluvione del maggio 2023.

