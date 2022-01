Dl milleproroghe: Gribaudo-De Luca (Pd), garanzie mutuo prima casa giovani a 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 gen - 'E' necessario prorogare fino al 31 dicembre 2023 le garanzie per l'acquisto della prima casa per i giovani. Abbiamo presentato un emendamento al Dl milleproroghe che consenta di esplicare tutti gli effetti positivi previsti dalla norma gia' approvata in legge di Bilancio'. Lo dichiarano in una nota i deputati Pd Chiara Gribaudo e Piero De Luca, promotori della proposta di modifica al decreto di legge all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera.

'Il Partito democratico intende dare segnali chiari a supporto delle giovani generazioni, per questo chiediamo al Governo - aggiungono - che la garanzia concessa dal Fondo prima casa per i finanziamenti a giovani fino a 36 anni di eta' e con Isee non superiore a 40mila euro sia usufruibile per i prossimi due anni. Questo consentira' ai giovani di pianificare e costruire la propria emancipazione dalla famiglia di origine'.

Bof

(RADIOCOR) 21-01-22 11:12:27 (0220)PA,IMM 5 NNNN