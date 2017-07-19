Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Economia
Dl milleproroghe: Giorgetti, vedremo di rendere tassa pacchi coerente con norma Ue
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - "Valuteremo, c'e' una decisione europea e vedremo di renderla coerente".
Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, interviene cosi' sull'ipotesi di slittamento dell'applicazione della tassa sui mini pacchi, sollecitata anche da un emendamento della maggioranza al Dl milleproroghe.
Bof.
