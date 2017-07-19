Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Dl milleproroghe: Giorgetti, vedremo di rendere tassa pacchi coerente con norma Ue

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - "Valuteremo, c'e' una decisione europea e vedremo di renderla coerente".

            Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, interviene cosi' sull'ipotesi di slittamento dell'applicazione della tassa sui mini pacchi, sollecitata anche da un emendamento della maggioranza al Dl milleproroghe.

            Bof.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 29-01-26 12:46:19 (0388)GOV,PA,EURO 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.