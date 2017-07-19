Dl milleproroghe: D'Attis (relatore), entro domani alle 10 pacchetto emendamenti
Attesi modifiche su assunzioni Zes e polizze Pa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 feb - "Presenteremo il pacchetto degli emendamenti dei relatori il prima possibile.
Entro domani alle 10 verra' presentato tutto". Lo ha annunciato Mauro D'Attis (FI), uno dei due relatori al Dl milleproroghe, rispondendo alle domande dei deputati nel corso dell'esame del provvedimento nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Tra gli interventi attesi, secondo quanto preannunciato la settimana scorsa, figurano la proroga del bonus assunzioni nell'area Zes e lo slittamento dell'entrata di vigore dell'obbligo di polizza per chi assume incarichi di gestione di risorse pubbliche.
Bof.
