Dl milleproroghe: Confindustria Assoimmobiliare, bene proroga fondi quotati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 feb - La prima modifica, precisa la nota di Confindustria Assoimmobiliare, proroga al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale possa essere modificato il regolamento dei fondi immobiliari italiani negoziati su un mercato regolamentato o in sistema multilaterale di negoziazione; la seconda, conseguente alla prima, permette di mantenere attivo il fondo fino al 31 dicembre 2023 con il solo fine di smobilizzare gli investimenti. Senza la proroga straordinaria, prosegue la nota, i gestori sarebbero stati costretti a liquidare con un forte sconto - in ragione della perdurante crisi del settore immobiliare dettata dalla pandemia Covid-19 - i beni immobiliari di compendio degli Oicr gestiti, al fine di rispettarne il termine di durata. Soddisfazione, quindi, per la possibilita' di beneficiare di una ulteriore dilazione del termine di durata dei fondi che contribuisce ad evitare un eventuale pregiudizio per gli investitori.

'E' un provvedimento, fortemente sostenuto dall'Associazione, che finalmente riesce a dare maggiori certezze a chi investe e piu' sostegno alle famiglie - conclude la presidente - senza oneri aggiuntivi per le casse dello Stato. In pratica, si riesce a dare maggiore stabilita' nel medio periodo agli investitori e si fornisce un sostegno in una fase in cui le precarieta' post Covid-19 richiedono scelte condivise e visioni ampie, che coinvolgano (come in questo caso) cittadini, imprese e politica'.

