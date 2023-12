Dl milleproroghe: Confagricoltura, segnali a favore delle imprese agricole

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - Con il Dl milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri sono stati dati segnali a favore delle imprese agricole. Lo rileva Confagricoltura, indicando come esempio la proroga al 31 dicembre 2024 della possibilita' di rinviare i controlli sulla regolarita' contributiva (Durc), da parte delle amministrazioni competenti, al momento del saldo in caso di erogazione di aiuti e contributi pubblici. Analoga possibilita' viene prevista in materia di inadempienza rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso il pagamento in anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva e quindi al recupero dei benefici erogati. Per Confagricoltura, e' positiva anche la proroga al 2024 per l'applicazione delle misure di contenimento della Xylella fastidiosa nel comparto olivicolo.

Il decreto Milleproroghe - aggiunge la Confederazione - ha anche esteso al 31 dicembre 2024 (era al 31 dicembre 2023) il termine per la revisione delle macchine agricole immatricolate dal primo gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, e al 31 dicembre 2025 (era al 31 dicembre 2024) la scadenza per la revisione di quelle immatricolate dal primo gennaio 1997 al 31 dicembre 2019. Inoltre, Confagricoltura apprezza le misure volte a estendere i termini degli strumenti gia' individuati per mitigare gli effetti della siccita' sulle coltivazioni. Le proroghe inserite nel decreto-legge approvato dal consiglio dei ministri danno respiro alle imprese anche se Confagricoltura ribadisce la necessita' di interventi strutturali piu' ampi a favore dell'agricoltura italiana e delle sue aziende, per dare slancio al settore e all'economia del Paese.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 29-12-23 15:05:04 (0345)FOOD 5 NNNN