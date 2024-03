Dl Milano Cortina: ok emendamento bipartisan amplia maglie azione Enti territorio -2

Ok a subentro Ferrovienord per T2 Malpensa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 mar - Con gli stessi emendamenti si prevede inoltre che Regioni, Province autonome e Comuni interessati dai Giochi "possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali" quando sia necessario per "assicurare la fruibilita' e funzionalita' degli impianti e delle infrastrutture nonche' lo svolgimento dell'evento". La disposizione regola infine l'utilizzo delle eventuali disponibilita' derivanti da economie conseguite sia per l'avvenuto collaudo degli interventi che dalla loro mancata realizzazione.

Approvati anche due emendamenti, a prima firma Massimo Garavaglia (Lega) e Antonio Misiani (Pd) riformulati identici su richiesta del Governo, che prevedono il subentro di Ferrovienord quale soggetto attuatore dell'intervento 'sede T2 Mpx - collegamento alla rete ferroviaria nazionale' relativo al T2 di Malpensa.

Un altro emendamento approvato, a prima firma Erika Stefani, prevede che "l'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza" tramite un piano che puo' essere approvato anche in piu' stralci funzioanli di cui il primo, "riguardante il territorio del Comune di Cortina, e' adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto". Il piano "individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed e' corredato da norme di attuazione".

