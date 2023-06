Dl lavoro: via libera dell'Aula del Senato, passa alla Camera -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 giu - Sul capitolo del sostegno al reddito e l'accesso al mondo del lavoro, tra le novita' introdotte al Senato c'e' una revisione della scala di equivalenza dell'Adi con una maggiore attenzione alle famiglie con disabili (con un emendamento della relatrice, Paola Mancini, FdI 'rafforzato' su input dell'opposizione dopo l'incidente in commissione Bilancio).

Altra novita', arrivata con proposte approvate in Commissione Lavoro-Sanita', e' la introduzione di paletti 'orari' oltre che di distanza chilometrica per l'obbligo di accettazione dell'offerta di lavoro per i beneficiari dell'Adi. Un emendamento a prima firma Elena Murelli (Lega), approvato sempre in Commissione, esclude poi che la Carta di inclusione possa essere utilizzata oltre che per i giochi che prevedono vincite in denaro, anche per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici. Con proposte della relatrice approvate dall'Assemblea, e' stato inoltre previsto che nell'ambito del percorso personalizzato di avvio al lavoro possa rientrare la "partecipazione a progetti utili alla collettivita'" gestiti dai Comuni o altre Amministrazioni pubbliche in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, nel Comune di residenza. Si prevede anche che la convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro possa essere effettuata tramite la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari Adi, o altri mezzi come messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti forniti dai beneficiari.

nep

