Dl lavoro: Uil, decreto tampona alcune criticita' ma ne solleva di nuove

Ok taglio cuneo ma sia strutturale. Mancato il confronto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mag - "Il taglio del cuneo fiscale lo rivendichiamo come risultato dal momento che era una delle nostre richieste che avanzammo al Governo Draghi, sulla quale organizzammo, insieme alla Cgil, uno sciopero generale e che abbiamo unitariamente riproposto al Governo attuale. Purtroppo, l'intervento previsto, cosi' come quello precedente sul cuneo fiscale, non e' strutturale e per questo chiediamo al Governo e al Parlamento di farlo diventare permanente". Cosi' Ivana Veronese, segretaria Confederale della Uil, ascoltata in commissione Lavoro-Sanita' del Senato sul Dl lavoro. "Per il resto - ha rilevato la rappresentante della Uil - siamo di fronte ad un decreto, che cerca di 'tamponare' alcune criticita', ma che ne 'solleva' di nuove. Una norma che nello smontare il reddito di cittadinanza, rischia di creare nuovi poveri, precari, inattivi". Sui temi del lavoro e della previdenza, "abbiamo piu' volte sollecitato il Governo ad aprire un tavolo di consultazione con le parti sociali per una seria ed approfondita riflessione sul tema della riduzione drastica del precariato, sul tema della salute e sicurezza e dei controlli. Purtroppo, non siamo stati ascoltati e la convocazione con il Governo e' avvenuta a decreto compiuto" ha rilevato ancora Veronese, aggiungendo che "crediamo che non faccia bene al nostro mercato del lavoro, al nostro sistema produttivo e occupazionale, ne' alle tante donne e giovani con contratti precari o con tirocini fittizi continuare a proporre interventi attraverso la decretazione di urgenza senza un confronto preventivo e di merito con le parti sociali".

nep

(RADIOCOR) 16-05-23 15:07:46 (0473) 5 NNNN