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            Dl lavoro: Governo chiede fiducia in Aula Senato, al via dichiarazioni voto

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 giu - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia nell'Aula del Senato sul Dl lavoro nel testo gia' approvato dalla Camera.

            Sono iniziate le dichiarazioni di voto.

            Seguira' la chiama dei senatori per votare sulla fiducia chiesta dal Governo sul provvedimento che deve essere convertito in legge entro il 29 giugno.

            nep

            (RADIOCOR) 24-06-26 13:48:43 (0337) 5 NNNN

              


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