Dl lavoro: Calderone, posto stabile va accettato in tutta Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 mag - Dove c'e' un'offerta di lavoro a tempo indeterminato che prevede il rispetto dei contratti collettivi, il raggio di osservazione e quindi di ricerca e' quello nazionale. Lo ha detto la ministra del Lavoro Marina Calderone, su Radio 24 a proposito dell'offerta di lavoro congrua da accettare per non perdere il nuovo sussidio contro la poverta'. "Se il contratto e' a tempo determinato - ha aggiunto - il raggio e' piu' limitato, nell'arco di 80 chilometri dalla residenza. Il nostro obiettivo e' di poter portare al lavoro quante piu' persone possibili in tempi brevi anche perche' abbiamo forti richieste da parte delle aziende che in questo momento hanno bisogno", ha aggiunto.

