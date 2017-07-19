Dl lavoro: Calderone, non ingiusto ma cosa giusta da fare e nel momento giusto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 giu - E' "un decreto non ingiusto ma la cosa giusta da fare, nel momento giusto ed e' il giusto viatico per fare meglio e di piu' ed e' cio' che faremo fino alla fine della legislatura". Cosi' la ministra del Lavoro, Marina Evira Calderone, ha concluso la sua replica sul Dl lavoro nell'Aula del Senato.

La Ministra ha espresso un "ringraziamento alle parti sociali che hanno accompagnato il provvedimento" aggiungendo che "questo e' un provvedimento che e' universalmente e generalmente riconosciuto come un provvedimento buono".

Calderone ha rilevato ancora che il decreto legge non e' frutto di un "lavoro estemporaneo" ma di un "confronto" avviato da tempo e che "ha portato a convergenze che hanno richiesto tempo ma che poi all'interno del decreto sono rappresentate".

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(RADIOCOR) 24-06-26 13:52:32 (0344) 5 NNNN