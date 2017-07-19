Dl infrastrutture: verso via libera Camera in serata, poi testo a Senato -2

Presidente Regione Lazio commissario policlinico 'Umberto I' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ago - Tra i numerosi emendamenti approvati, sempre in Commissione, figura anche la nomina del presidente della Regione Lazio a commissario straordinario per la realizzazione del nuovo 'Policlinico Umberto I' di Roma, con procedure accelerate. L'articolato dispone altre nomine di commissari (uno e' destinato agli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto) e diversi interventi per l'avanzamento di opere stradali e ferroviarie, come la proroga di due anni, al 3 agosto 2028 e al 10 dicembre 2028, per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone. Risulta inoltre ampliata la liste delle opere per le quali l'amministratore delegato dell'Anas viene nominato commissario straordinario. Previsti inoltre finanziamenti per opere compensative nel quadro della Torino-Lione e misure per un'ampia serie di collegamenti e snodi ferroviari.

Passano inoltre dal ministero dell'Ambiente a quello delle Imprese le risorse residue per finalita' di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica (inizialmente previste per progetto legati all'uso dell'idrogeno rinnovabile).

Bof.

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