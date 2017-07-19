Dl Infrastrutture: un commissario per il nuovo Policlinico di Roma
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 lug - Tra gli emendamenti approvati al decreto legge Infrastrutture, dalla commissione bilancio della Camera, spicca anche quello della relatrice Rebecca Frassini (Lega) che introduce un commissario straordinario per accelerare la realizzazione del nuovo Policlinico Umberto I di Roma, maxi-intervento di rigenerazione atteso da anni, per un investimento stimato in un miliardo di euro. L'incarico viene affidato al presidente pro tempore della Regione Lazio (al momento Francesco Rocca), che restera' in carica fino al completamento degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2030. Il commissario potra' operare attraverso ordinanze in deroga, nel rispetto dei vincoli europei, della normativa antimafia e delle disposizioni di tutela paesaggistica e culturale.
L'emendamento introduce inoltre un procedimento unico autorizzatorio, con effetti di variante urbanistica, e una serie di misure acceleratorie anche sul fronte delle gare, tra cui l'avvio anticipato delle verifiche antimafia, la consegna d'urgenza dei lavori e la possibilita' di ricorrere alle modifiche contrattuali per lavori supplementari nei limiti consentiti dal diritto europeo.
Mas.
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