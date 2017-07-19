Dl infrastrutture: tecnici Senato, chiarire su rimodulazione risorse Ponte Stretto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mar - Sulle stesse misure, il servizio Bilancio chiede che "siano fornite maggiori informazioni circa i criteri utilizzati per scontare gli effetti sui saldi di finanza pubblica", in particolare servirebbero "delucidazioni sulle ragioni per cui, a fronte di una riduzione in termini di saldo netto da finanziare di 938 milioni di euro per il 2026, 718 milioni di euro per l'anno 2027 e 632 milioni di euro per l'anno 2028, si registrano effetti inferiori in termini di indebitamento netto che non risultano in linea con i valori espressi in termini di fabbisogno". Nel dossier si ricorda che una analoga riduzione prevista dalla legge di bilancio 2025 "scontava effetti simili sul fabbisogno e sull'indebitamento netto e in misura differenziata sul saldo netto da finanziare".

Richieste di chiarimenti vengono avanzate anche su altre misure del decreto legge. In particolare, sulla autorizzazione di spesa a favore di Rfi a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, si rileva che "complessivamente si prevede una riduzione delle spese di circa 2,4 miliardi per gli investimenti relativi alla rete ferroviaria" quindi "andrebbe confermato che tali riduzioni non compromettano interventi gia' avviati e che sia possibile riallineare gli investimenti alle riduzioni previste senza che si determinino contenziosi".

Per quanto riguarda l'articolo che chiarisce in via interpretativa l'ambito e i limiti dei poteri attribuiti al Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, andrebbero fornite "maggiori informazioni limitatamente all'ammontare delle risorse disponibili per far fronte agli oneri per gli accordi transattivi".

Infine, sul previsto incremento del fondo di conto capitale destinato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 "andrebbe fornita una ricostruzione che consenta di capire le ragioni per cui si prevede l'esigenza di aumentare il fondo per compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e se esse siano legate alle altre disposizioni del presente articolo oppure ad un aggiornamento delle previsioni del Piano citato, fornendo elementi che consentano di verificare la quantificazione".

nep.

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