Dl infrastrutture: Sogin, bene su gestione rifiuti reattore Marina Militare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 giu - Sogin si e' detta soddisfatta per quanto previsto dal Decreto Legge Infrastrutture, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 giugno, che all'articolo 2 affida alla societa' le attivita' di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare "RTS-1 Galileo Galilei" della Marina Militare.

"Accogliamo con grande senso di responsabilita' questo nuovo incarico affidatoci dal Governo", ha detto l'amministratore delegato Gian Luca Artizzu. "La decisione conferma il ruolo di Sogin quale soggetto di riferimento nazionale per la gestione delle attivita' nucleari del dismantling e il condizionamento dei rifiuti radioattivi", ha aggiunto, assicurando che "tutte le operazioni saranno svolte nel pieno rispetto dei piu' elevati standard di sicurezza, tutela ambientale e trasparenza". Sogin e' interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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