Dl infrastrutture: Rotelli (FdI), ok emendamento su criteri ambientali minimi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - "Grazie all'emendamento al Dl infrastrutture, approvato oggi in commissione Ambiente, i Criteri ambientali minimi (Cam) ricevono un significativo rafforzamento normativo, a ulteriore conferma dell'attenzione che l'Esecutivo riserva alle tematiche ambientali. I Cam rappresentano uno strumento strategico per promuovere l'economia circolare nei contratti pubblici e valorizzare la competitivita' del made in Italy'.

Cosi' Mauro Rotelli (FdI), presidente della commissione Ambiente della Camera. 'L'emendamento approvato, di cui sono firmatario e che e' stato sottoscritto da tutti i gruppi di maggioranza, stabilisce che, per i lavori di ristrutturazione, i Cam si applicano in modo diretto e vincolante, senza alcun rinvio a successivi decreti attuativi del Mase. Si tratta di un passo concreto verso una pubblica amministrazione piu' sostenibile, efficiente e attenta all'ambiente, in linea con gli obiettivi fissati dall'Italia, gli impegni europei e le aspettative dei cittadini, con ricadute positive anche sugli appalti pubblici', conclude il presidente.

